ثمن رأسه 15 مليون دولار.. عملية نوعية في صنعاء تودي بحياة القائد الحقيقي للحوثيين

︎ : . كشفت مصادر إعلامية عن عملية نوعية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة في صنعاء أسفرت عن مقتل القيادي الأبرز للميلشيات الحوثية وهو عبد الرضاء شهلاوي . وتؤكد معلومات أن القتيل الحوثي يعد القائد الحقيقي للميلشيات الحوثية المدعومة من إيران وهو قيادي في الحرس الثوري الإيراني . وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن الإرهابي ، إلا أن قوات التحالف تمكنت من القضاء عليه نهائياً .





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