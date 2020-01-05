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استعانت لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة الطبع المستحدثة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الرابعة، بتقنية الـ VAR في منافسات شوط “المشالع” لحسم لبس حدث في أحد الأشواط.
جاء ذلك بعدما رأت لجنة التحكيم الخاصة بالطبع حدوث لبس في عرض المتسابق ذيب الفديع، وتحديدا في دائرة المنتصف، لترجع إلى تقنية الفار لحسم الخلاف، وتقرر إعادة الشوط للمتسابقين ذيب الفديع شباب العتيبي وعبيد سعود فهد الخيوط، للفصل بينهما.
يشار إلى أن مسابقة الطبع تعتمد على جمع القطيعين المتسابقين و”تنويخ” رحول الإبل في دائرة وضعتها لجنة التحكيم..، ومن ثم يقوم كل صاحب رحول بالسير فجأة في اتجاه معاكس، ومن تسير إبله بمجملها خلف رحوله يُعد الفائز.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تقنية VAR تحضر في منافسات “الإبل” وتعيد شوط “المشالع” لتحديد الفائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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