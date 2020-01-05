رجل مرور ينقذ رضيعة من الاختناق داخل سيارة تركها فيها ذووها بالمخواة

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تمكن رجل مرور أثناء عمله في تنظيم السير في مهرجان الربيع بمحافظة المخواة التابعة للباحة، من إنقاذ طفلة رضيعة من الاختناق داخل سيارة بعد أن تركها ذووها وحيدة فيها، وذهبوا بعيدا.
وفوجئ رجل المرور، خلال عمله، بمواطن يبلغه بوجود طفلة تبكي داخل سيارة، وفقا لـ “سبق”، فأسرع بالتدخل، وفتح السيارة سريعا، وأخرج الرضيعة، وتواصل مع ذويها لاستلامها.
وأظهرت صورةٌ رجل الأمن يحمل الرضيعة بين يديه، عقب إخراجها من السيارة، التي كانت مغلقة ومطفأة الأنوار، كما قام بتحرير مخالفة مرورية على صاحب السيارة..، وسجل محضرا وسلمه للشرطة.
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