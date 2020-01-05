البيئة: شرائح ترقيم الإبل آمنة ولا تسبِّب أضرارًا.. وليس عليها رسوم حالياً

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أكَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنَّ الشرائح الإلكترونية لترقيم الإبل آمنة على الحيوانات.

وذكرت وزارة البيئة، عبر سحابها الرسمي بتويتر، أنَّ الإرشاد البيطري يؤكّد أنَّ الشريحة الإلكترونية المستخدمة في ترقيم الإبل آمنة على الحيوانات، ولا تسبِّب أي ضرر أو تهيج.

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ونشرت الوزارة إنفوجرافًا بيَّنت من خلاله أنَّ استخدام الشريحة الإلكترونية لا يسبِّب أي تهيج أو حساسية للإبل، وأنّه لا داعي لتخدير الإبل عند استخدامها، كما أنّه ليس عليها رسوم في الوقت الحالي.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضحت في وقت سابق أن ترقيم الإبل يأتي ضمن إجراءات إثبات سلالة الإبل المحلية والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح على الطرق السريعة بين المدن.

ودعت وزارة البيئة ملّاك الإبل، إلى المبادرة لتسجيل إبلهم وإصدار الرقم الإلكتروني الخاص بها، بتقديم طلب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والذي يتم دون رسوم في المرحلة الحالية، وتنفذها شبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف المناطق والمدن؛ إذ تقوم على توثيق الثروة الحيوانية للمملكة من الإبل، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وتربية الإبل بصفة خاصة.

