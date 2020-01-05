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شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة يمنية تصنف ضمن أفضل وجهات سفر بالعالم والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
ارخبيل سقطري
صنفت الشركة البريطانية Battleface المتخصصة في تأمين السفر، أرخبيل "سقطرى" اليمنية ضمن أفضل وجهات السفر الفريدة والجريئة للعام 2020.
وقالت الشركة إنها اختارت "سقطرى" وعدد من المناطق الأخرى في العالم كدليل لأفضل وجهات السفر الجريئة والتي ستجعل من زوارها يتحدثون بعد مغادرتها عن التجارب الفريدة.
وأشارت إلى أنها تنشر كل عام دليل سياحي عن أفضل المناطق السياحية في العالم تستحق عناء السفر إليها لاحتواءها على مناضر جميلة وأشياء غريبة وفريدة.
وحددت عدد من الوجهات السياحية في العالم التي تتمتع بأفضل الأماكن التي يتطلب من المسافر إليها يكون أكثر جرأة لمواجهة المخاطر الأمنية والصدمة الثقافية.
وصنفت الشركة البريطانية "سقطرى" في المرتبة السادسة في العالم ضمن الوجهات السياحية لاحتوائها على تراث غني وفريد من ضمنه وجود أكثر من 700 نوع من النباتات والحيوانات المستوطنة بداخلها.
وأكدت أنها تتميز بعالم منفرد لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر على هذا الكوكب. وأضافت أنه على الرغم من كون الجزيرة الغريبة في العالم جزءًا سياسيًا من اليمن، فقد نجت من الحرب الأهلية المدمرة في البلاد بسبب بعدها الذي يقدر بـ 210 أميال عن البر الرئيسي.
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