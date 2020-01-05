السعودية | ولي العهد يؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار العراق

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- خلال اتصال برئيس وزراء العراق نشر قبل 1 ساعة - 1:57 صباحًا, 5 يناير 2020 م المناطق - وكالات أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

واستعرض سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا سموه حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر في المنطقة.

من جهته أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لسمو ولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.

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