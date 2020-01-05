شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين التصعيد التركي في ليبيا: تهديد للأمن العربي والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.
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