شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على النعيرية والخفجي وتأهب فرق الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
وقامت بلدية النعيرية بمباشرة سحب تجمعات المياه في عدد من المواقع، ومنها شارع الملك عبدالعزيز، وذلك من خلال عدد من الصهاريج التابعة للبلدية، كما قامت بتشغيل مضخات سحب المياه والتي ساعدت على نزح هذه المياه، والتي غالبا يتأثر منها شارع الملك عبدالعزيز عند هطول الأمطار؛ لكون الموقع منخفضا وتنحدر سيول الأمطار من عدة جهات ليصبح مكانا لتجمع المياه، ما يعيق حركة المرور وتوقف السيارات داخل هذه المياه، وهو ما يدعو دائما إلى استنفار طاقاتها التشغيلية والميدانية للتواجد السريع في هذا الموقع منذ اللحظة الأولى لهطول الأمطار؛ تفاديا لتجمعات كبيرة من المياه تضر بالمواطنين من أصحاب المحلات التجارية والحي المجاور وعابري الشارع، باعتباره شارعا رئيسيا وطريق سفر إلى المحافظات الأخرى.
وحذرت البلدية المواطنين من الإمساك بأجسام موصلة للكهرباء وأعمدة الكهرباء عند هطول الأمطار، وكذلك الاقتراب من قنوات المياه الطبيعية والأودية.
كما جذبت الأجواء التي أعقبت هطول الأمطار العديد من الأسر للتنزه في الصحراء، والتجول في مواقع تأجير المخيمات الشتوية والدراجات النارية، والتي بات الإقبال عليها ملاحظا يوم أمس السبت، في الوقت الذي ساعد فيه اعتدال الأجواء وعدم ميولها للبرودة إلى انتشار الأطفال في البر، وممارسة مختلف الألعاب الرملية والهوايات الأخرى، فيما شهدت طرق وشوارع المحافظة حركة مزدحمة من الزوار.
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