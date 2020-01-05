شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسقوط أمطار على حاضرة الدمام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

ترتفع احتمالية هطول الأمطار في حاضرة الدمام إلى أكثر من 70 % اليوم؛ نتيجة حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وذلك بسبب استمرار الرطوبة العالية وتأثير امتداد كتلة هوائية باردة عبر شرق المتوسط، ما يؤدي أيضا إلى انخفاض الحرارة من 7 إلى 9 درجات مقارنة بيوم أمس، بالإضافة إلى استمرار الرطوبة، ورصدت الأقمار الاصطناعية صباحا، تواجد تشكيلات من السحب الرعدية في سماء منطقة الخليج.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلى منطقة الرياض وتكون خفيفة الغزارة، وكذلك في الجنوب وأجزاء من السواحل بالشمال الغربي، كما توالي درجات الحرارة الانخفاض في معظم مناطق المملكة، بحيث تصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، ليسود طقس بارد نسبيا في النهار ويميل للبرودة أكثر ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خلال 72 ساعة، تنشط أحيانا وخاصة في الشمال الغربي، وتثير الأتربة والغبار في الأماكن المكشوفة، وقد تعمل على بعض الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية وخاصة على الطرق البرية.

وبحسب خبراء الطقس، فإن عددا من العوامل تسبب في الكثير من المتغيرات الجوية، وقياسا على ذلك تتباين درجات الحرارة بفصل واحد من عام إلى آخر، ومن الأمثلة على ذلك أن الانخفاض الكبير بدءا من اليوم، ويعد متأخرا عن المعتاد في بداية الشتاء، الذي يتوافق سنويا مع شهر ديسمبر، وكذلك التوصيف بـ«المربعانية» في حسابات الأنواء، حيث أوشكت على الانتهاء ولم تشهد طوالعها برودة تذكر، في حين قد تكون بدايتها حاليا، وفقا لما يعرف بـ«زحف الفصول»، والتي تقاربت مع أحوال المناخ عالميا في الآونة الأخيرة، وتعني هذه الظاهرة اختلافا في مواعيد الفصول، بفترة أسبوعين إلى ثلاثة، فالشتاء تأخر واقعيا في جملة الخصائص الجوية.

وفي سياق متصل، توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن يستمر اليوم الأحد تكون السحب الرعدية الممطرة - بمشيئة الله تعالى- وتسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض.