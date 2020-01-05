شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جديد للهلال الأحمر بطريق الجبيل - الظهران والان نبدء بالتفاصيل
وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أكد في وقت سابق أن مركز إسعاف طريق الجبيل - الدمام رقم «2» يتكون من مكتب مدير المركز، ومكتب المسعفين، واستراحة المسعفين، ومستودع للتموين الطبي، وغرفة حارس، وغرفة مخلفات طبية، ومطبخ، ودورات مياه، وصالة رياضية، وعدد الكوادر الطبية فيه يبلغ «10» موظفين.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تقوم ببناء وافتتاح عدد من المشاريع والمراكز الإسعافية بالمنطقة الشرقية وهي مركز إسعاف الصرار، ومركز إسعاف الشاطئ ويقع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، ومركز إسعاف الدوحة بحي الدوحة في الظهران، ومركز إسعاف البطيحانية بالقيصومة بمحافظة حفر الباطن.
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