شكرا لقرائتكم خبر عن 981 مخالفة تشوه شوارع القطيف وأحياءها.. بصريا والان نبدء بالتفاصيل

رصدت بلدية محافظة القطيف 981 ملاحظة ومخالفة ضمن حملة التشوه البصري لمعالجة وتحسين المشهد الحضري ومنع مظاهر التلوث البصري في شوارع وأحياء المحافظة، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.

جاء ذلك خلال جولة قامت بها ”الخليج 365” بمرافقة المشرف على المبادرة د. كرار الفرج، الذي بين أن الفرق الرقابية الميدانية نفَّذت حملة لمعالجة مظاهر التلوث البصري، رصدت خلالها 981 مخالفة خلال أسبوعين، بحيث يتم رصد 122 مخالفة يوميا وتتم معالجتها بشكل فوري خلال 24 ساعة، مشيرا إلى استمرار ومواصلة الجولات الميدانية حتى إزالة ومعالجة جميع المخالفات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات النظامية، وفرض العقوبة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات.

وبين أن تنفيذ الحملة يأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري من خلال إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح الحفريات والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية.

من جانبه، نوه رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، إلى متابعة الفرق الميدانية العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولا بأول؛ نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتا إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع بلدات ومدن المحافظة. داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين في التشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات 940.