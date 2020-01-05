شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان تطورات الأحداث والان نبدء بالتفاصيل
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا أمس، مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.
واستعرض سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا سموه حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر في المنطقة.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لسمو ولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.
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