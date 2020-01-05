شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية بيشة «الأكفأ تشغيليا» بين 50 كلية والان نبدء بالتفاصيل

حققت الكلية التقنية للبنين بمحافظة بيشة المركز الأول وفق إحصائية الكفاءة التشغيلية للكليات التقنية بالمملكة «بنين» للفصل التدريبي الأول لعام 1440/‏ 1441هـ، وذلك من أصل 50 كلية تقنية وفق معايير وضوابط الكفاءة التي تعنى بالجودة وضبط الأداء التشغيلي.

وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د. سليمان الحفظي شكره وتقديره لعميد كلية التقنية ببيشة خالد آل مشوط، والهيئة التدريبية والإدارية؛ على ما حققوه بين صفوف الكليات على مستوى المملكة، والذي يعكس جهودهم وتميزهم.

ومن جانبه، ثمّن عميد الكلية جهود زملائه في التدريب بقيادة وكيل التدريب سلطان الشهراني، ورؤساء الأقسام التدريبية كافة، منوها بجهود الأقسام المساندة بالإدارة التي عملت جنبا إلى جنب مع الأقسام التدريبية لتحقيق المركز الأول، وأشار إلى أن تحقيق المركز الأول يدل على التزام المنشأة بتوجيهات القيادات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذين يسعون دائما إلى تألق مزدهر ينمو ويتجدد بهمم الرجال وثقتهم بقدراتهم.