شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية بيشة «الأكفأ تشغيليا» بين 50 كلية والان نبدء بالتفاصيل
وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د. سليمان الحفظي شكره وتقديره لعميد كلية التقنية ببيشة خالد آل مشوط، والهيئة التدريبية والإدارية؛ على ما حققوه بين صفوف الكليات على مستوى المملكة، والذي يعكس جهودهم وتميزهم.
ومن جانبه، ثمّن عميد الكلية جهود زملائه في التدريب بقيادة وكيل التدريب سلطان الشهراني، ورؤساء الأقسام التدريبية كافة، منوها بجهود الأقسام المساندة بالإدارة التي عملت جنبا إلى جنب مع الأقسام التدريبية لتحقيق المركز الأول، وأشار إلى أن تحقيق المركز الأول يدل على التزام المنشأة بتوجيهات القيادات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذين يسعون دائما إلى تألق مزدهر ينمو ويتجدد بهمم الرجال وثقتهم بقدراتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تقنية بيشة «الأكفأ تشغيليا» بين 50 كلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.