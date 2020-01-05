شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 15 جراحة قلب مفتوح وقسطرة في المكلا والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.
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