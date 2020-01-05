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إجراء 15 جراحة قلب مفتوح وقسطرة في المكلا

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أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 15 عملية جراحية منها 4 لجراحة القلب المفتوح و11 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا، وذلك في اليومين السابع والثامن من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في جمهورية اليمن، ليصل إجمالي العمليات المنفذة منذ بدء الحملة 92 عملية جراحية، منها 72 قسطرة قلبية و20 عملية قلب مفتوح.

وتأتي الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

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