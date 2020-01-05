شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة التغير» الإيجابي لفتيات جازان والان نبدء بالتفاصيل

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أمس الأول، ورشة عمل بعنوان «رحلة التغير». وهدفت ورشة العمل التي نفذتها المستشار الأسري عضو إدارة جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية عفاف غفوري إلى تعريف المشاركات بالطرق الصحيحة للتغيير الإيجابي في نمط الحياة من قبل الفرد والمجتمع، وكيفية التغلب على الآثار السلبية المحيطة به، إلى جانب استعراض بعض التجارب الشخصية والإجابة عن استفسارات الحاضرات.

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