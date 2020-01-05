شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يكرم نائبه لجهوده في المهرجان والكرنفال الشتوي والان نبدء بالتفاصيل
ونوه أمير منطقة جازان بجهود اللجان العاملة في المهرجان برئاسة نائب أمير المنطقة المشرف على المهرجان، والعمل المتواصل من قبل وكيل الإمارة وأعضاء اللجنة وجميع العاملين بمهرجان وكرنفال جازان 12.
وأعرب عن سعادته بما شاهده إثر تدشين فعاليات مهرجان جازان الشتوي، والتطور الذي شهده كرنفال جازان في عامه الحالي، مؤكدا أن الكرنفال يعد الانطلاقة الحقيقية للمهرجان الذي سينفذ بمختلف محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها على مدى 12 يوما، وأهمية المهرجان في التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.
وأشاد سموه بما حظيت وتحظى به منطقة جازان من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، راجيا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.
من جانبه، أعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تكريمه، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.
وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أن ما تحقق من نجاحات في المهرجان وتطورات متلاحقة وتنمية شاملة في المنطقة في شتى المجالات، تمت بتوفيق الله تعالى ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مشيدا بالجهود التي بذلت من مختلف الجهات واللجان العاملة بالمهرجان.
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