شكرا لقرائتكم خبر عن «التغذوية» تعالج 14 ألف يمني في الخوخة والخانق وحجة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، خدماتها العلاجية لـ 14 ألفا و273 يمنيا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ومخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء، ومحافظة حجة.

وفي الخوخة راجع قسم الرعاية التكاملية بالعيادات خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر 2019 الماضي 3530 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 56 شخصًا، وعيادة التحصين 22 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 502 شخص، وعيادة الجراحة وقسم التوعية والتثقيف 735 شخصًا، وقسم النساء والولادة 23 حالة. كما أجري الفحص المخبري لـ 1305 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 3714 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 11 حالة، وعيادة نقل الدم 19 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 10 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 787 شخصًا. واستكملت العيادات تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء، وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 567 مستفيدا، وعيادة الباطنية 350 شخصا، وعيادة النساء 56 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 15 فردًا، وقسم التحصين 18 مريضا، وعيادة التغذية 16 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 92 فردا، كما راجع قسم الرعاية الصحية 200 شخص، وأجري الفحص المختبري لـ 317 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 977 فردًا.

كما واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 26 - 31 ديسمبر 2019م، 462 مستفيدا، وعيادة الباطنية 231 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 84 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 487 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 1002 مراجع، كما راجع قسم المختبر والأشعة 495 شخصا، وصرفت الأدوية لـ 1306 أفراد، وراجع قسم نقل الدم 5 حالات، والإحالة الطبية 56 مستفيدًا.