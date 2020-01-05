شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لرعاية مرضى الروماتيزم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

وقع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم؛ لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات والمهارات الإكلينيكية وتنمية المهارات السريرية بما يحقق التكامل والرقي ببرامجهما.

وتستهدف المذكرة التي وقعها المدير العام التنفيذي للمستشفى د.عبدالكريم السويداء، ورئيس مجلس إدارة الجمعية د.محمد عمير، بناء برامج تدريبية صحية مشتركة بما يتوافق مع حاجة الطرفين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات الأخرى المتوفرة لدى الطرفين بما يخدم رؤية المملكة 2030.

وبين د.السويداء اهتمام المستشفى بعقد الاتفاقيات والشراكات خصوصا بين الجامعات والجمعيات المتخصصة لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعددة العلمية والتطويرية منها خاصة؛ لما لها من أثر إيجابي في استثمار الإمكانيات التي تمتلكها وتوجيه الطاقات لتحقيق الأهداف المأمولة.

وأكد السويداء استشعار مدى أهمية العلاقة التكاملية بين المؤسسات الحكومية والجمعيات ذات العلاقة التي سوف تسهم في دفع عجلة التعليم والتدريب والاستفادة من الخبرات والتجارب، بما يساعد في تحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030، والرقي بجودة الأعمال ورفع كفاءة منسوبي الجهات المعنية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن المستشفى يعد شريكا إستراتيجيا من الشركاء الكبار في مجال خدمة مرضى الروماتيزم على صعيد إجراء عمليات تغيير المفاصل، وتقديم الخدمات الطبية لمرضى الروماتيزم.