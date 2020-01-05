شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهرجانات تعريفية بأندية مدارس العاصمة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير النشاط الطلابي في تعليم الرياض د. أنور أبو عباة أن أول المهرجانات سينطلق اليوم الأحد، وهو مهرجان «الطفل» ويتضمن برامج ترفيهية ومسابقات متعددة وألعاب ذكاء وشخصيات كرتونية وهدايا. مشيراً إلى أن المهرجان سيكون لمدة يوم واحد من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء، فيما سينطلق يوم الثلاثاء 11 جمادى الأولى مهرجان «السنع والمواجيب» وهو رياضي لتعزيز نمط الحياة الصحي وذلك في غرناطة مول، فيما سينفذ مهرجان ثالث للتعريف بالمنجزات الوطنية يوم الخميس الموافق 13 جمادى الأولى وسيقام في العثيم مول.
من جهتها، بينت مديرة نشاط الطالبات د. إيمان الدريهم أن المهرجانات تهدف لتعريف المجتمع بما تقدمة أنديه الحي الترفيهية التعليمية في تعليم الرياض، والبالغ عددها 122 نادياً للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات، وتحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة والتربية على المواطنة من خلال تعزيز المواطنة فكرا وعملاً، وكذلك تقديم البرامج المعنية بتطوير الذات وصناعة الأعمال، ومجال الصحة والأنشطة البدنية والترويحية وما يقدم من خلاله من برامج تعزيز الصحة والأنشطة البدنية، ومجال البيئة والأنشطة العلمية وما يقدم من خلاله من برامج تهتم بالبيئة من حولنا وبالمحافظة على ثرواتنا الطبيعية والصناعية، والمجال الثقافي وما يفعل من خلاله من الأنشطة المهنية والفنية وما يشمله من حرف وفنون، والمجال الاجتماعي وما يشمله من الفعاليات المجتمعية والمسابقات والأنشطة المسرحية والإلقاء والخطابة، والأيام العالمية والمبادرات التطوعية.
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