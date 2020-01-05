شكرا لقرائتكم خبر عن خيام وبطاطين من مركز الملك سلمان لحضرموت والمهرة والان نبدء بالتفاصيل
ومن جهة أخرى، وزع المركز مواد إيوائية في مدرسة ميل بمديرية حات التابعة لمحافظة المهرة، شملت 12 خيمة و40 بطانية و20 بساطا واستهدفت 75 طالبا. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
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