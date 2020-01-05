شكرا لقرائتكم خبر عن خيام وبطاطين من مركز الملك سلمان لحضرموت والمهرة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول مواد إيوائية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، شملت 13 خيمة و26 بطانية، استفاد منها 78 فردا.

ومن جهة أخرى، وزع المركز مواد إيوائية في مدرسة ميل بمديرية حات التابعة لمحافظة المهرة، شملت 12 خيمة و40 بطانية و20 بساطا واستهدفت 75 طالبا. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.