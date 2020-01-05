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8 ملايين مسافر عبر منفذ الخفجي خلال 2019

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أكد المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي لـ«اليوم» أن عدد المغادرين والقادمين عبر منفذ الخفجي الحدودي، بلغ 8 ملايين و307 آلاف و545 مسافرًا خلال عام 2019م، وبلغ عدد المغادرين إلى الكويت 4 ملايين و148 ألفًا و249 مسافرًا، في حين بلغ عدد القادمين 4 ملايين و159 ألفًا و296 مسافرًا، بمتوسط يومي للعابرين، بلغ 22760 مسافرًا.

وذكر العقيد العتيبي أنه تم الانتهاء من الاستعداد المبكر لإجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، بالتعاون مع فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية، عبر صيانة وقائية لكافة النهايات الطرفية والشبكة والأنظمة الرديفة لمنافذ جوازات المنطقة، إلى جانب تفعيل خطط المواسم والإجازات لكل منفذ، والتي يأتي من أهم مرتكزاتها التواجد الميداني لمديري المنافذ ومساعديهم، ودعم المناوبات بقوة مساندة والحد من الإجازات بالمنافذ، حرصًا على فتح كافة المسارات لإنهاء إجراءات العابرين بسرعة دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

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