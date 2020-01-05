شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين مسافر عبر منفذ الخفجي خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل
وذكر العقيد العتيبي أنه تم الانتهاء من الاستعداد المبكر لإجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، بالتعاون مع فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية، عبر صيانة وقائية لكافة النهايات الطرفية والشبكة والأنظمة الرديفة لمنافذ جوازات المنطقة، إلى جانب تفعيل خطط المواسم والإجازات لكل منفذ، والتي يأتي من أهم مرتكزاتها التواجد الميداني لمديري المنافذ ومساعديهم، ودعم المناوبات بقوة مساندة والحد من الإجازات بالمنافذ، حرصًا على فتح كافة المسارات لإنهاء إجراءات العابرين بسرعة دون الإخلال بالجوانب الأمنية.
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