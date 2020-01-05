شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 53 ألفا بأمراض الدم الوراثية والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المستفيدين من الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بمحافظة الأحساء 53 ألفًا من الذكور والإناث خلال العام 2019 م، عبر تقديم 17 برنامجًا ومبادرة توعوية نفذتها الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز العودة، أن الجمعية أقامت أكبر ملتقى نسائي توعوي بأمراض الدم الوراثية من خلال تنفيذ أمسية توعوية بعنوان «إرادة أنثى»، استهدفت أكثر من 100 سيدة بمشاركة توعوية من نخبة مريضات الدم الوراثي والطبيبات المختصات في هذا المجال، تماشيًا مع طموح الجمعية في إشراك سيدات الأعمال والمجتمع الأحسائي في الدور التوعوي.

ولفت إلى أن الجمعية أبرمت 5 شراكات إستراتيجية، وقدمت 9 فرص تطوعية، وأكثر من 400 متطوع ومتطوعة لدعم برامج الجمعية. مضيفًا: إن الجمعية لديها مشروع اختبار الأجنة يستهدف 10 عوائل مصابة بمرض دم وراثي، من خلال مشروع اختبار الأجنة في مرحلته الأولى لإنجاب أطفال أصحاء. وأوضح أن آلية تنفيذ المشروع كمرحلة أولى: يتم إرسالهم لأحد المراكز الطبية المتخصصة في اختبار الأجنة التي تصل نسبة نجاح مثل هذه العمليات بها لأكثر من 97%، وفي المرحلة الثانية تتم المتابعة الطبية اللصيقة للزوجة الحامل حتى الولادة.