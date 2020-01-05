شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 58 مليون ريال لإصلاح الطريق الدائري الشمالي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. أحمد الغامدي حرص الوزارة وسعيها المستمر لتطوير شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية عليها ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأشار الغامدي إلى أنه تمت إعادة إنشاء الطريق مع زيادة القطاع الإنشائي له بزيادة طبقات جسر الطريق من طبقة القاعدة الترابية، وطبقة الأساس الحصوية، مع زيادة سمك طبقات الإسفلت لتصبح 25 سم بدلا من 13 سم لكثافة الحركة المرورية على الطريق خصوصا من الشاحنات.
ولفت إلى استخدام أحدث التقنيات لمواجهة المعوقات أثناء التنفيذ، واستخدام النسيج الأرضي «الجيوتكستايل»، في مناطق السبخة لحماية طبقات جسر الطريق من المياه الجوفية. مضيفا: إن أعمال الإصلاح ستؤدي لرفع كفاءة الطريق وزيادة مستوى السلامة عليه الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خفض الحوادث المرورية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
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