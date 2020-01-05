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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس وزراء جمهورية العراق

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

واستعرض سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر في المنطقة.

من جهته أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.


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