السعودية | ولي العهد السعودي يؤكد لعادل عبد المهدي حرص المملكة على أمن واستقرار العراق

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يؤكد لعادل عبد المهدي حرص المملكة على أمن واستقرار العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، برئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

واستعرض ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر في المنطقة.

من جهته أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.