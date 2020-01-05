السعودية | خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توجيهات لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال اليومين المقبلين وذلك وفق ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر سعودية مطلعة.
وقالت المصادر للصحيفة إن الأمير خالد بن سلمان "سيلتقي في الولايات المتحدة بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".
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