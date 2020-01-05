الكشف عن سبب وفاة منسوب الحرس الملكي في حفل زفاف بـ”السيح”

كشف أحد أقارب منسوب الحرس الملكي؛ المدعو “مفرح بن مرزوق الجهمي السبيعي”، والذي توفي في حفل زفاف بمدينة “السيح” في محافظة “الخرج”، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول سبب وفاته.

وقال أحد أقارب “السبيعي”: “الفقيد هو ابن عمتي، وكان يعمل في الحرس الملكي برتبة رئيس رقباء، وأثناء حضوره زواج أحد زملائه أصيب بنوبة قلبية حادة تسببت في وفاته”، مشيرًا إلى أنه في الأربعينات من عمره. وحول حالة والدة الفقيد، أكد أنها أصيبت بالصدمة والذهول بعد تلقيها خبر وفاة ابنها الذي خرج مهنئًا فعاد إليها جثة محمولًا على الأعناق، مضيفًا “إن والدته مريضة بالضغط والسكر، ومن هول الفاجعة والصدمة وأثناء تعزية الأقارب لها هذا اليوم كانت تتعرف عليهم مرات ولا تعرفهم مرات أخرى”.