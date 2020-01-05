“المرور” يوضح كيف ومتى يتم إيقاف الخدمات في حال تعدى مبلغ المخالفات 20 ألف ريال

أوضح حساب “المرور السعودي” حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف الخدمات عن الأشخاص الذين تتعدي مخالفاتهم مبلغ الـ20 ألف ريال.

ورد حساب “المرور السعودي” في «تويتر» على استفسارات وردت إليه من مغردين تساءلوا عن صحة الأنباء المتداولة، بالمادة الخامسة والسبعين من نظام المرور، والتي تنص على أنه “إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليه، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

جدير بالذكر أن عدد من رواد مواقع التواصل تداولوا مؤخرا أنباء بشأن إيقاف خدمات مرتكب المخالفات المرورية إذا بلغت قيمتها 20 ألف ريال، بعد إبلاغ مرتكبها بوجوب سدادها خلال 30 يوما.