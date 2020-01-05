خادم الحرمين يؤكد للرئيس العراقي حرص المملكة على خفض التوتر في المنطقة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – اليوم (السبت) – اتصالاً هاتفياً بالرئيس العراقي برهم صالح. وأكد خادم الحرمين للرئيس العراقي حرص المملكة على نزع فتيل الأزمة في المنطقة. كما أكد على حرص المملكة على استقرار العراق وأمنه، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر في المنطقة. من جانبه، شكر الرئيس العراقي خادم الحرمين، معبّرا عن تقديره لاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.

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