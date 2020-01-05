شاهد .. استعراض الصقور السعودية في سماء القصيم

اختتم فريق الصقور السعودية عروض اليوم الثالث مساء اليوم السبت في محافظتَي المذنب وعنيزة وسط حضور مميز من زوار مهرجان “تعزيز الأمن الفكري”، و مهرجان” الغضا للثقافة والفنون”.

واطلع محافظ عنيزة عبدالرحمن إبراهيم السليم، ومحافظ المذنب محمد عودة السعوي، على فعاليات واستعراض الصقور السعودية أثناء زيارتهما المهرجان، بحضور وكيل محافظة عنيزة، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المذنب. ومن جهة أخرى، ومن خلال متابعة مباشرة، أشاد سمو قائد القوات الجوية، الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاحترافية التي يقدمها الفريق، مقدمًا شكره للجميع على هذا العمل المشرف. يُذكر أن العروض سوف تنطلق مجددًا من خلال مهرجان ربيع بريدة ابتداء من 5 يناير، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.