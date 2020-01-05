سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، لافتة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم: يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

ولفتت الهيئة، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. وحول حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين. أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأحد..