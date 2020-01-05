“شتاء طنطورة” يعلن مواعيد رحلات المناطيد وعروضها

أعلنت إدارة “شتاء طنطورة” عن مواعيد رحلات المناطيد حتى الحادي عشر من يناير الجاري. وأوضحت أن رحلات الطيران الحرّ عند شروق الشمس تنطلق عن السابعة صباحاً، ويلزم الحضور قبلها بنصف ساعة.
وأفادت بأن رحلات المناطيد المعلّقة تنطلق عند الساعة الرابعة والنصف مساءً. وأضافت أن العرض الليلي للمناطيد يبدأ عند الساعة السابعة مساءً.
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