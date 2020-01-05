︎ . نشر حساب “أخبار مدينة السيح” على “تويتر”، مقطع وثق لحظة وفاة أحد منسوبي الحرس الملكي، وذلك خلال تقديمه معونه الزواج لأحد زملاءه.

وأوضح الحساب أن أحد منسوبي الحرس الملكي، ويُدعى “مفرح بن مرزوق السبيعي”، توفي أثناء تقديمه معونه الزواج لأحد زملاءه، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وبحسب المقطع المنشور؛ يظهر “السبيعي” وهو يقف منتظرًا زميله، وبينما يصافحه مقدمًا له معونة الزواج، وقع على الأرض متوفيًا.





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كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مفجع.. شاهد: لحظة وفاة أحد الأشخاص أثناء تقديمه معونة الزواج لزميله بالسيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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