تفاوت أسعار المواقف بمطارات المملكة

قامت الشركة المشغلة لمواقف مطار الملك خالد الدولي بالرياض برفع أجور مواقف السيارات إلى 5 ريالات للساعة الواحدة في مواقف الفترات القصيرة وذلك اعتباراً من بداية العام الميلادي الجديد 2020، بعد أن كان سعر المواقف سابقاً 3 ريالات للساعة أو جزء منها. ولاقى ذلك ردود فعل مختلفة من الناس فمنهم من اعتبره أمرا غير مبرر خاصة وأن المواقف مكتظة دائماً ويصعب الحصول على موقف في كثير من الأحيان، وأن الشركة المشغلة لا تضمن عدم سرقة المركبات أو تعرضها للصدم، في حين ذكر آخرون أنه يحد من الازدحام.

مطارات أخرى

نجد أن مطار الملك عبدالعزيز بجدة يفرض 5 ريالات للساعة الواحدة عند الدفع بواسطة أجهزة الدفع الذاتي و10 ريالات عن طريق الدفع اليدوي «الكاش» عبر منافذ الخروج، لكنه يعطي فترة سماح لأول 15 دقيقة تكون مجانية إذا ما غادرت المركبة المواقف قبل مرور هذه الدقائق.

فيما يعتبر مطار الملك فهد بالدمام الأقل سعراً بين المطارات السعودية في المدن الكبيرة بتكلفة 2 ريال للساعة الواحدة لأول 72 ساعة، ثم ينخفض السعر إلى ريال واحد للساعة في حال زادت مدة الوقوف عن 72 ساعة. ويخصص مطار الملك خالد بالرياض مواقف للفترات الطويلة وأخرى مواقف اقتصادية تكون أجرتها 3 ريالات للساعة الواحدة، فيما ذات المواقف يخصصها مطار الملك عبدالعزيز بجدة بسعر 3.5 ريالات للساعة. ويبدو أن خطوات رفع أسعار مواقف السيارات في المطارات السعودية مؤخراً تهدف للحد من الازدحام الذي تشهده المواقف غالبية أيام العام وتكدس السيارات لفترات طويلة بسبب انخفاض أجور الوقوف مما يزيد من ازدحام المواقف وتأخير المسافرين عن اللحاق برحلاتهم.

رفع أسعار مواقف السيارات في المطارات يهدف إلى:

الحد من الازدحام.

منع تكدس السيارات لفترات طويلة بسبب انخفاض الأجور.

ويشجّع المجتمع على استخدام وسائل النقل وسيارات الأجرة.

أسعار مواقف المطارات

مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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5 ريالات للساعة الواحدة عند الدفع بواسطة أجهزة الدفع الذاتي

10 ريالات عن طريق الدفع اليدوي «الكاش»

مطار الملك فهد بالدمام

ريالان للساعة الواحدة لأول 72 ساعة

ريال واحد للساعة إذا زادت مدة الوقوف عن 72 ساعة

مطار الملك خالد الدولي بالرياض

5 ريالات للساعة الواحدة في مواقف الفترات القصيرة

3 ريالات للساعة الواحدة لمواقف للفترات الطويلة والاقتصادية