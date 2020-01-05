السعف النسائي في تعليم نجران

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات، اليوم، مهرجان السعف، وذلك بنادي الحي بالمتوسطة السابعة للبنات.

متابعة واهتمام

وقف المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، على استعدادات الإدارة ممثلة في أندية الحي الترفيهية التعليمية لإطلاق مهرجان «السعف»، الذي ينظم على مرحلتين: تشمل الأولى الاستعداد والتخطيط والتنظيم بأندية الحي وتستمر أسبوعين. والثانية لعروض المهرجان المتنوعة المقامة بنادي الحي بالمتوسطة السابعة، إذ تبدأ اليوم وتستمر يومين.

فخر بالتراث

أوضح العتيبي أن سبب اختيار مهرجان السعف كهوية لمهرجان أندية الحي النسائية بتعليم نجران، لتميز المنطقة بكثرة النخيل، واهتمامها بمنتجاتها والاستفادة منها، سواء التمر أو الجذع أو السعف، ويهدف المهرجان إلى التمسك بقيم المواطنة والفخر بإرثنا الحضاري، وأهمية الأعمال الحرفية في مستقبل المملكة اقتصاديا وثقافيا وسياحيا واجتماعيا، والتعريف بتاريخ مهنة السعف والخواصة بالمنطقة.

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برامج متنوعة

أكدت مديرة إدارة نشاط الطالبات عائشة مكرمي، أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من مرحلة التدريب لانطلاق مهرجان السعف لأندية مدارس الأحياء للبنات بتعليم نجران بمشاركات متنوعة، بأنامل الطالبات والأمهات والخريجات، وبإسهام 8 أندية أحياء و24 منشطا وورشة عمل للمستفيدات، وزيارات تعليمية وأخرى من مؤسسات حكومية وخاصة، بلغت 449 زيارة، وبمشاركة 11 جهة خارجية.

وسيشمل المهرجان كثيرا من البرامج المتنوعة والفعاليات الاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية والترفيهية والرياضية، ومسابقات وجوائز متعددة.