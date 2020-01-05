43 نحالا يعرضون منتجاتهم في شتانا غير

أكبر صالة عرض
انطلقت الفعاليات من بعد صلاة العصر بافتتاح مكتب الإرشاد السياحي الموجود في شارع الفن، ثم تدشين مهرجان العسل، إذ قام الجميع بالتجول في صالات عرض العسل ومعارض الإدارات الحكومية المشاركة في أكبر صالة عرض للعسل في المملكة، بمشاركة 43 نحالا.
أهمية الفعاليات
بدأ الحفل الخطابي بتقديم محمد الفقيه، ثم تحدث محافظ المجاردة عن جهود الدولة في رفاهية المواطن وإسعاده في أي جزء من هذا دوت الخليج المعطاء، وتناول أهمية مهرجان المجاردة الشتوي، وتعريف الزوار بما تمتلكه من مقومات للسياحة.
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