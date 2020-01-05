3 مراكز للتبرع بالدم في الأحساء

فيما بلغ إجمالي المتبرعين بالدم في الأحساء 17 ألفا و588، خلال 2019، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية، المتحدث الرسمي في المديرية العامة للشؤون الصحية بالأحساء عبدالرحمن السدراني لـ«دوت الخليج»، أمس، استحداث 3 مراكز تبرع بالدم في المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى العمل على افتتاح مزيد من مراكز التبرع بالدم، وذلك نظرا لافتتاح عدد من المستشفيات بالمحافظة، والاحتياج المتزايد إلى وحدات الدم ومشتقاته، موضحا أنه تم افتتاح مركزين إضافيين للتبرع بالدم، وذلك بمستشفى الملك فيصل العام، ومستشفى العمران العام. وأبان أن الأرقام الإحصائية في أعداد المتبرعين خلال الـ12 شهرا الماضية، تشير إلى أن المتبرعين في بنوك الدم داخل المستشفيات 10893 متبرعا، وعدد المتبرعين بالدم في حملات التبرع بالدم الميدانية 6695، وعدد المتبرعين خلال وحدة التبرع بالدم المتنقلة 171، بمجموع كلي 17588 متبرعا.



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