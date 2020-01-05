إلزام المتعدين على أحرام طرق نجران بالإزالة

قام فرع وزارة النقل في منطقة نجران بتحديد معالم أحرام الطرق، خاصة طريقي الملك عبدالله، وطريق الأمير سلطان، وحصر التعديات التي دخلت في حرم الطريقين.

ولوحظ أن بعضها تجاوزت مساحة تعدياتها داخل حرم الطريق لـ10 أمتار، وقد حدد مساحة كل التعديات وإبلاغ المتعدين بذلك، وكتابة المساحة فوق كل مبنى وبالخط الأحمر والإشارة إليه.

وأوضح رئيس العلاقات العامة بفرع وزارة النقل بمنطقة نجران، علي آل الحارث، في حديث إلى «دوت الخليج»، أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الفرع بتحديث أحرام الطرق، وأنها تقوم بشكل دوري بين فترة وأخرى بحصر أي تعدٍّ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إزالته، وهذا بغرض المحافظة على المرافق العامة لوزارة النقل، وإزالة أي عوائق لمشاريع إنشاء التوسعة المستقبلية للطرق ضمن الحرم المعتمد، مؤكدا أن التنسيق جار ومخاطبة المتعدين بدون قصد، بإزالة الأجزاء البسيطة المتداخلة في بعض النقاط مع أحرام الطرق، وإن المواطنين متعاونون حيال إزالتها.