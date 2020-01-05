تطوير مهارات 1900 قيادي بالجهات الحكومية في 2020

تستهدف وحدة تطوير القادة بوزارة الخدمة المدنية، والتي تقوم بإعداد وتصميم برامج لتطوير القيادات في الوزارات، تدريب 1900 قيادي في جميع القطاعات الحكومية في 2020، موزعين على مسارين: بينهم 650 قياديا ينخرطون في برامج الإعداد القيادي «الطويلة»، و1250 قياديا سيتم تأهيلهم في برامج التطوير القيادي «القصيرة».

ويأتي توجه وزارة الخدمة المدنية في سياق مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية، التي تسعى إلى وضع إطار عام لاكتشاف وتطوير القادة والمواهب القيادية الواعدة بناء على نتائج تقييم الجدارات القيادية والتعاقب الوظيفي.

مخرجات المبادرة الرئيسية

01 إعداد وتصميم برامج لتطوير القيادات في الوزارات

02 التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية لتطوير القيادات الواعدة وإدارة مواهبها وتطوير القيادات النسائية

03 إطار عام للجدارات القيادية

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04 إطار عام للتعاقب الوظيفي للقيادات والوظائف الحساسة

05 وحدة لتقييم مهارات وجدارات القيادات الحالية والواعدة

القيادات المستهدف تدريبها في 2020

650 برامج الإعداد «الطويلة»

1250 برامج التطوير «القصيرة»