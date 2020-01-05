تطوير مهارات 1900 قيادي بالجهات الحكومية في 2020

ويأتي توجه وزارة الخدمة المدنية في سياق مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية، التي تسعى إلى وضع إطار عام لاكتشاف وتطوير القادة والمواهب القيادية الواعدة بناء على نتائج تقييم الجدارات القيادية والتعاقب الوظيفي.
مخرجات المبادرة الرئيسية
01 إعداد وتصميم برامج لتطوير القيادات في الوزارات
02 التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية لتطوير القيادات الواعدة وإدارة مواهبها وتطوير القيادات النسائية
03 إطار عام للجدارات القيادية
04 إطار عام للتعاقب الوظيفي للقيادات والوظائف الحساسة
05 وحدة لتقييم مهارات وجدارات القيادات الحالية والواعدة
القيادات المستهدف تدريبها في 2020
650 برامج الإعداد «الطويلة»
1250 برامج التطوير «القصيرة»
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