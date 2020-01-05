جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن جمعية حقوق الإنسان، والذي أوضح الجهات المتظلم منها والتي تم مخاطبتها لإزالة أسباب التظلم بالمناطق، وهي ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، الأحوال المدنية، المديرية العامة للشؤون الصحية، المديرية العامة للجوزات، المستشفيات الحكومية.
تقارير الفروع
كشف التقرير أن فروع حقوق الإنسان تلقت 23 شكوى من ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية، بينما كانت الشكاوى من فروع وزارة التعليم 44 شكوى، أما الشكاوى التي استقبلتها الجمعية من وزارة الداخلية «عدا الجوازات» 61 شكوى، وفيما يخص المديرية العامة للجوزات، بلغ عدد الشكاوى 25، وسجل عدد الشكاوى من الأحوال المدنية 24 شكوى، والمديرية العامة للشؤون الصحية 42 شكوى، والمستشفيات الحكومية 27 شكوى.
تصنيف الشكاوى
من بين تلك الشكاوى طلب إعادة نظر، اعتراض على قرار، تعديل الوضع الوظيفي، مطالبة بمستحقات مالية، تجاوز أو تعدٍ من بعض الجهات الإدارية، طول الإجراءات، فصل تعسفي، اعتداء على ممتلكات، ترحيل إجباري، طلب ترحيل وغيرها من القضايا.
آلية التعامل مع الشكاوى
01 تستقبل الفروع بكافة المناطق جميع الشكاوى
02 تصنف الشكاوى إلى
أحوال شخصية
قضايا إدارية
قضايا عنف ضد الطفل
قضايا الأحوال المدنية
03 يتم دراسة كل قضية وبعد ذلك يتم مخاطبة الجهات حسب نوع كل شكوى
04 مخاطبة الجهات لإزالة التظلم الواقع على المشتكي
05 السعي لإيجاد حلول سريعة لأصحاب الشكاوى
كانت هذه تفاصيل خبر 7 جهات تتصدر تظلمات المتضررين أمام حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.