7 جهات تتصدر تظلمات المتضررين أمام حقوق الإنسان

سجلت 7 جهات حكومية أكثر تظلمات وشكاوى المتضررين لفروع جمعية حقوق الإنسان بالمناطق، حيث بلغ مجمل الشكاوى 246 خلال عام 2018-2019.

جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن جمعية حقوق الإنسان، والذي أوضح الجهات المتظلم منها والتي تم مخاطبتها لإزالة أسباب التظلم بالمناطق، وهي ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، الأحوال المدنية، المديرية العامة للشؤون الصحية، المديرية العامة للجوزات، المستشفيات الحكومية.

تقارير الفروع

كشف التقرير أن فروع حقوق الإنسان تلقت 23 شكوى من ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية، بينما كانت الشكاوى من فروع وزارة التعليم 44 شكوى، أما الشكاوى التي استقبلتها الجمعية من وزارة الداخلية «عدا الجوازات» 61 شكوى، وفيما يخص المديرية العامة للجوزات، بلغ عدد الشكاوى 25، وسجل عدد الشكاوى من الأحوال المدنية 24 شكوى، والمديرية العامة للشؤون الصحية 42 شكوى، والمستشفيات الحكومية 27 شكوى.

تصنيف الشكاوى

من بين تلك الشكاوى طلب إعادة نظر، اعتراض على قرار، تعديل الوضع الوظيفي، مطالبة بمستحقات مالية، تجاوز أو تعدٍ من بعض الجهات الإدارية، طول الإجراءات، فصل تعسفي، اعتداء على ممتلكات، ترحيل إجباري، طلب ترحيل وغيرها من القضايا.

آلية التعامل مع الشكاوى

01 تستقبل الفروع بكافة المناطق جميع الشكاوى

02 تصنف الشكاوى إلى

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أحوال شخصية

قضايا إدارية

قضايا عنف ضد الطفل

قضايا الأحوال المدنية

03 يتم دراسة كل قضية وبعد ذلك يتم مخاطبة الجهات حسب نوع كل شكوى

04 مخاطبة الجهات لإزالة التظلم الواقع على المشتكي

05 السعي لإيجاد حلول سريعة لأصحاب الشكاوى