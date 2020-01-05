افتتاح مهرجان أندية الحي بنجران

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، مساء أول من أمس، مهرجان أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين، وذلك على مسرح النافورة التفاعلية بحي الفهد، بحضور أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد آل عيبان، ومشاركة 11 ناديا من أندية الأحياء الترفيهية التعليمية بتعليم نجران.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم نجران عبده عطيف، أن مهرجان أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين، والذي يستمر يومين، يقدم كثيرا من الفعاليات والمسابقات والبرامج والهدايا، ويستهدف كل شرائح المجتمع بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، ممثلة في أمانة المنطقة ومستشفي الأطفال والولادة، والإدارة العامة للأحوال المدنية وهيئة الهلال الأحمر والنادي الأدبي بنجران.