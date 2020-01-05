افتتاح مهرجان أندية الحي بنجران

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم نجران عبده عطيف، أن مهرجان أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين، والذي يستمر يومين، يقدم كثيرا من الفعاليات والمسابقات والبرامج والهدايا، ويستهدف كل شرائح المجتمع بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، ممثلة في أمانة المنطقة ومستشفي الأطفال والولادة، والإدارة العامة للأحوال المدنية وهيئة الهلال الأحمر والنادي الأدبي بنجران.
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