إلغاء الأحكام من مسمى إدارة الدعاوى

أقر مجلس القضاء الإداري في اجتماعه برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف، تعديل مسمى «إدارة الدعاوى والأحكام» في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون باسم «إدارة الدعاوى».

صرح بذلك الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ فهد الغنام، مبينا أن المجلس قرر تسمية الشيخ متعب عايد العنزي رئيسا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف، وتمهيدا لمباشرتها اختصاصاتها، فقد قرر المجلس أيضا تعديل قراراته المنظمة للاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وذلك بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف، الصادرة من المحاكم الإدارية بالمنطقة الشرقية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.

كما أقر المجلس اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف المكاني، وذلك بأن تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف، الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة، على أن تحال إليها طلبات الاستئناف على الأحكام الصادرة ابتداء من 1/ 6/ 1441، فيما تستمر محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بنظر الطلبات والدعاوى المقيدة لديها قبل1/ 6/ 1441.