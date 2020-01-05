السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر قذائف وقنبلة تقليدية الصنع ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري بمحافظة عين الدفلى 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها بمحافظة المدية أوقفت 9 مهربين وحجزت - بجانت وبرج باجي مختار وتمنراست - 3 سيارات رباعية الدفع .

وأضاف البيان أن قوات حرس السواحل تمكنت في، وهران والطارف وتيبازة والشلف ومستغانم - من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ151 شخصا على متن قوارب مطاطية، وأوقفت 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تندوف وجانت.

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17:13ت م

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