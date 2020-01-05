شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التدفقات الأجنبية إلى الأسهم السعودية تقفز 3120 % في عام والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- متعامل يطالع أسعار الأسهم في البورصة السعودية في الرياض يوم 15 يونيو حزيران 2015. تصوير: فيصل الناصر - رويترز.
نشر قبل 3 دقائق - 1:24 صباحًا, 5 يناير 2020 م
المناطق - الرياض
جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج عملاق النفط “أرامكو السعودية”، تدفقات أجنبية “مشتريات صافية” قياسية لسوق الأسهم المحلية خلال العام الماضي، هي الأعلى منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق في عام 2015.
وفقا لـ”الاقتصادية”، قفزت مشتريات المستثمرين الأجانب بنسبة 3120 في المائة في عام 2019، لتبلغ نحو 91.2 مليار ريال “24.3 مليار دولار”، مقابل 2.8 مليار ريال في عام 2018، بزيادة قيمتها 88.3 مليار ريال.
وتشير تلك البيانات إلى تضاعف مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية 31 مرة خلال عام 2019، فيما جاء صافي المشتريات للأجانب بعد شراء إجمالي بـ239.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 148 مليار ريال.
وقفزت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية 2019، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 198 مليار ريال، لتشكل 2.19 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 9.03 تريليون ريال في التاريخ ذاته.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب خلال 2019 بنسبة 128 في المائة “111.2 مليار ريال”، حيث كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” بنسبة 7.2 في المائة خلال 2019، وهو رابع ارتفاع سنوي على التوالي، لكنه أقل من عام 2018 الذي صعد خلاله بنسبة 8.3 في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | التدفقات الأجنبية إلى الأسهم السعودية تقفز 3120 % في عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.