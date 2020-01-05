السعودية | التدفقات الأجنبية إلى الأسهم السعودية تقفز 3120 % في عام

المناطق - الرياض

جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج عملاق النفط “أرامكو السعودية”، تدفقات أجنبية “مشتريات صافية” قياسية لسوق الأسهم المحلية خلال العام الماضي، هي الأعلى منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق في عام 2015.

وفقا لـ”الاقتصادية”، قفزت مشتريات المستثمرين الأجانب بنسبة 3120 في المائة في عام 2019، لتبلغ نحو 91.2 مليار ريال “24.3 مليار دولار”، مقابل 2.8 مليار ريال في عام 2018، بزيادة قيمتها 88.3 مليار ريال.

وتشير تلك البيانات إلى تضاعف مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية 31 مرة خلال عام 2019، فيما جاء صافي المشتريات للأجانب بعد شراء إجمالي بـ239.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 148 مليار ريال.

وقفزت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية 2019، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 198 مليار ريال، لتشكل 2.19 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 9.03 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب خلال 2019 بنسبة 128 في المائة “111.2 مليار ريال”، حيث كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” بنسبة 7.2 في المائة خلال 2019، وهو رابع ارتفاع سنوي على التوالي، لكنه أقل من عام 2018 الذي صعد خلاله بنسبة 8.3 في المائة.