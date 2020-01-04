عاجل.. الملك سلمان: حريصون على استقرار العراق وخفض التوتر بالمنطقة

السبت 4 يناير 2020

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حرص المملكة على أمن واسقرار العراق وأهمية خفض التوتر في المنطقة.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، مع الرئيس العراقي برهم صالح، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب الوكالة، أكد العاهل السعودي أهمية التهدئه ونزع فتيل الأزمة في المنطقة واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر .

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من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.