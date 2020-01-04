شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لـ«صالح»: حريصون على أمن واستقرار العراق والان نبدء بالتفاصيل

• أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة

• اتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم مع الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وبحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مع رئيس جمهورية العراق مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا - حفظه الله - حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.