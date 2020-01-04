تعرف على فوائد وأضرار الكبسة 

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

تُعد الكبسة الوجبة الأشهر والأكثر تفضيلًا لدى سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، وباتت المطاعم التي تقدمها منتشرة في شتى أنحاء العالم.

وتتميز بسهولة طبخها، وتتعدد مسمياتها من المديني والسليق والزربيان والكابلي والبخاري والمندي والمدفون، وغالبًا ما تكون طبق الشباب المفضل في الرحلات، إضافة إلى المغتربين السعوديين.

فوائد الكبسة:

تتميز الكبسة بأربع فوائد، بحسب موقع سكاي نيوز عربية، هي:

1- تسهم في تنظيم إنزيمات الجسم.

2- غنية بمضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوي الجهاز المناعي.

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3- تزيد من نشاط الجسم؛ بسبب التوابل.

4- تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.

أضرار الكبسة:

أما أضرار الكبسة فهي ثلاثة حسب الخبراء، وتحدث عند الإفراط في تناولها، وهي:

1- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

2- تتسبب كثرة التوابل في زيادة نسبة ضغط الدم.

3- وأخيرًا تُخفض القدرة الجنسية للرجل والمرأة؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

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