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تراجع درجات الحرارة في الرياض والقصيم تصل للصقيع والتجمد الليلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في علوم الطقس نزيه الحيزان، انخفاض درجات الحرارة في الرياض والقصيم تصل إلى مرحلة الصقيع والتجمد بدءًا من الليلة.
وقال الحيزان في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: إن الانخفاض في درجات الحرارة الذي بدأ منذ الأمس يعود إلى انحدار قطبي، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة بدأت على شمال المملكة، ثم أخذت في الاندفاع للداخل، وستصل إلى وسط وشرق المملكة.
وتوقع الحيزان أن تلامس درجات الحرارة الصقيع والتجمد بوسط المملكة خاصة في القصيم، وتكون بين 2 إلى 5 درجات في الرياض في ساعات الليل المتأخرة وبداية الغد.
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