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2020-01-04 فيديو.. فنانة تسقط على المسرح وتركي آل الشيخ يعلق متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements نشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يُظهر سقوط فنانة على المسرح فور دخولها لتحية الجمهور وقبل بدء الغناء. وعلق آل الشيخ على المقطع بقوله: ما عرفنا الفنانة… بس على العموم الحمد لله على السلامة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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