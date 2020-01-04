أغنى امرأة أفريقية تستبعد تجميد أصولها بالبرتغال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استبعدت إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في أفريقيا وابنة رئيس أنجولا السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، احتمال قيام أنجولا بمطالبة البرتغال بتجميد أصولها.

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وقررت محكمة أنجولية الأسبوع الماضي تجميد الأصول المحلية لدوس سانتوس وزوجها سينديكا دوكولو وأحد المديرين التنفيذيين لديها ماريو دا سيلفا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن المدعي العام يقول إن الأشخاص الثلاثة أبرموا صفقات مع شركات مملوكة للدولة، تسببت في خسارة حكومة أنجولا 14ر1 مليار دولار. وقالت دوس سانتوس إن الاتهامات تبدو «وهمية تماما».

وأضافت دوس لصحيفة «بوبليكو» البرتغالية في ردود كتابية، أنه في حين أن أمر المحكمة ليس له تأثير على الاستثمارات خارج أنجولا، فإن أكثر من ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) من الأصول في الدولة الأفريقية تخضع لأمر المحكمة.